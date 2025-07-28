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10:48, 28 июля 2025Культура

Про Осла из «Шрека» создадут мультфильм

Актер Эдди Мерфи: О говорящем Осле из «Шрека» сделают отдельный мультфильм
Ольга Коровина

Фото: Supplied by FilmStills.net / Globallookpress.com

Осел из «Шрека» получит собственный мультфильм, который расскажет о его семейной жизни. Об этом сообщил американский актер Эдди Мерфи в беседе с изданием ScreenRant.

«У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене Драконихе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. Сценарий очень забавный», — поделился Мерфи, озвучивающий персонажа в первой части франшизы.

Известно, что на данный момент актер занят работой над фильмом «Шрек 5». Производство проекта «Осел» начнется в сентябре.

Говорящий Осел — друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы. Первая часть вышла в 2001 году, мультфильм собрал в мировом прокате 487 миллионов долларов. Еще один второстепенный персонаж франшизы — Кот в сапогах, говорящий голосом Антонио Бандераса, — получил собственный проект в 2011 году и сиквел в 2022-м.

В январе сообщалось, что не стало 30-летнего ослика Перри — прототипа героя из «Шрека». Известно, что животное страдало от ламинита.

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