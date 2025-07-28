Изрезавший свою учительницу россиянин отправится в колонию особого режима

В Вологодской области суд дал 19 лет колонии мужчине, убившему свою учительницу

Вологодский областной суд приговорил 36-летнего мужчину к 19 годам и месяцу колонии особого режима за расправу над своей 80-летней учительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.

Следствие и суд установили, что в январе россиянин решил обокрасть пенсионерку. В состоянии алкогольного опьянения он разбил окно в ее квартире и проник внутрь, где стал искать деньги и ценные вещи.

Женщина проснулась оттого, что вор приподнял матрас, на котором она лежала. Потерпевшая стала кричать, бить мужчину руками и звать на помощь, в результате потасовки он достал нож и не менее семи раз ударил учительницу в грудную клетку. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Прихватив с собой деньги, телефон за тысячу рублей, фонарик и конфеты, мужчина скрылся с места. Известно, что ранее он был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в Брянске арестован подросток, насмерть забивший подругу сковородкой.