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07:00, 28 июля 2025Забота о себе

Ученые и их знакомые обсудили неожиданные способы применения трупа человека

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые и их знакомые рассказали о неожиданных способах использования трупов людей, пожертвовавших свои тела ради науки. Своими знаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие специалисты указали на факт, что человеческие кости активно используются в стоматологии.

Кости трупов используются для заполнения лунок после удаления зубов. Не знаю, от тел ли это, «пожертвованных науке», или от каких-то еще

RhoOfFehпользователь Reddit

Также пользователи сообщили, что настоящие человеческие тела используют при попытке понять, какие увечья наносят авиакатастрофы, автомобильные столкновения или взрывы военных снарядов.

Вы хотели пожертвовать свое тело для спасения жизней в больнице? Но, возможно, помогаете инженерам создавать более совершенные ремни безопасности

ayanboss007пользователь Reddit
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Один из комментаторов поделился методом работы ученых, сотрудничающих со специалистами в области судебно-медицинской экспертизы.

Труп отправляется в место, где обитают малоизученные насекомые и дикие животные, чтобы понаблюдать за взаимодействием местной фауны с мертвым телом. Некоторые насекомые предпочитают только определенные стадии разложения. Их яйцам и личинкам требуется конкретное время для завершения своего жизненного цикла. Некоторые животные и птицы питаются только определенными участками на определенной стадии разложения. Ученые могут наблюдать за всем этим, а затем использовать эту информацию для судебно-медицинской экспертизы, чтобы раскрыть случаи смерти и убийств

Azuras_Star8пользователь Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили о решениях, так или иначе разрушивших их жизнь. Многие написали, что жалеют о повлиявших на жизнь зависимостях.

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