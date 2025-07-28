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04:43, 28 июля 2025Мир

В Австрии обвинили Трампа в сдаче частей Украины на «блюдечке»

Майнль-Райзингер: Трамп преподнес Путину часть Украины на блюдечке
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину Крым и несколько восточных областей Украины «на блюдечке с голубой каемочкой», считает глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер. Об этом она высказалась в интервью Welt.

Кроме того, дипломат раскритиковала Трампа за то, что он исключил членство Украины в НАТО. Несмотря на это, по мнению Майнль-Райзингер, время на поле боевых действий «работает против» России.

В этом же интервью глава МИД Австрии заявила, что Вена открыта для обсуждения членства в НАТО. Она добавила, что, хотя вступление страны в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в НАТО необходима для страны.

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