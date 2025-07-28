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01:01, 29 июля 2025Мир

В Австрии оценили Вену как площадку переговоров по Украине

Политолог Рейснер: Австрия не может стать площадкой переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Австрия не может стать площадкой для мирных переговоров по Украине из-за своей позиции по конфликту. Об этом заявила независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в интервью «Ленте.ру».

«Почему Россия должна выбрать Вену как площадку для переговоров, если Австрия с самого начала участвовала в санкциях? Это исключено», — отметила Рейснер, комментируя предложение канцлера Австрии Кристиана Штокера о проведении переговоров в Вене.

Политолог подчеркнула, что Вена «с первых дней конфликта» не соблюдала нейтралитет в отношении Украины, присоединилась к санкциям и пропустила через свою территорию транзит вооружений, поставляемых Киеву. Рейснер добавила, что в связи с этим нет «ни одной разумной причины», по которой Вена могла бы рассматриваться как место мирных переговоров.

12 мая австрийский канцлер в интервью Euractiv заявил, что Вена могла бы стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В публикации отмечается, что Киев еще не отреагировал на это предложение, так как якобы сомневается в нейтралитете Австрии по отношению к России.

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