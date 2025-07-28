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01:31, 29 июля 2025Мир

В Австрии раскрыли трудности нейтральных стран из-за конфликта на Украине

Политолог Рейснер: Введение санкций против России несовместимо с нейтралитетом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Введение санкций против России несовместимо с нейтралитетом по украинскому конфликту, в связи с чем страны, претендующие на роль независимого посредника, испытывают трудности. Об этом заявила независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в интервью «Ленте.ру».

«Если ЕС и Австрия открыто заявляют, что санкции не будут сняты, и при этом принимают новый — уже восемнадцатый — пакет санкций против России, то на этом фоне невозможно выступать в роли нейтральной переговорной площадки», — отметила Рейснер.

Политолог подчеркнула, что участие в санкционной политике Евросоюза «несовместимо» с ролью нейтрального посредника и переговорной площадки. Она добавила, что Швейцария, несмотря на нейтральный статус, уже «сталкивается с теми же трудностями».

23 мая в пресс-службе посольства России в Швейцарии заявили, что вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как Берн поддерживает Киев и присоединился к антироссийским санкциям.

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