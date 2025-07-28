В Британии пассажир самолета пригрозил взорвать бомбу из-за Трампа

The Sun: В Британии пассажир самолета угрожал бомбой ради сообщения для Трампа

В Великобритании самолет авиакомпании EasyJet был вынужден сесть в шотландском городе Глазго из-за пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в качестве «сообщения» для президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Sun.

«Я хотел отправить сообщение Трампу... Он в Шотландии», — передает издание слова мужчины.

Согласно публикации, 41-летний пассажир выразил недовольство политикой американского лидера. По словам очевидца, он пригрозил взрывом, пытаясь запугать остальных людей на борту. На фоне поднявшейся паники трое мужчин скрутили нарушителя и удерживали его во время аварийной посадки. После этого буйный пассажир был передан полиции.

Ранее очевидица, имя и фамилия которой не раскрываются, сообщила новые подробности покушения на Трампа во время предвыборного митинга в июле 2024 года в Батлере.