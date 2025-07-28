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10:14, 28 июля 2025Россия

В Госдуме призвали ввести одно послабление для родителей

Депутат Марченко призвал давать родителям дополнительный выходной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко призвал давать одному из работающих родителей дополнительный выходной раз в месяц. Об этом сообщает Life.

С таким предложением депутат обратился в Министерство труда и социальной защиты России. По его мнению, таким образом семьи смогут активно участвовать в процессе воспитания и развития ребенка. Помимо того, подобная мера поможет в формировании тесных эмоциональных связей между поколениями.

«Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность семейного воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. Согласно инициативе, выплату получат проживающие на территории России родители, опекуны или попечители за детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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