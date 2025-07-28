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18:19, 28 июля 2025Экономика

В Китае стали платить сотни долларов ради демографии

FT: Власти Китая ввели выплаты в $500 по уходу за детьми ради демографии
Вячеслав Агапов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Власти Китая ввели ежегодную выплату в 500 долларов ради поднятия демографии. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Правительство КНР станет платить семьям по 3600 юаней на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Эту меру установили, чтобы стимулировать рождаемость в стране.

Планируется, что выплата затронет семьи, в которых дети родились в период с 2022 по 2024 год. Ожидается, что мера коснется более 20 миллионов семей.

«Эти суммы слишком малы, чтобы оказать краткосрочное влияние на уровень рождаемости или потребления. Но эта политика знаменует собой важную веху в плане прямых выплат домохозяйствам и может заложить основу для увеличения бюджетных трансфертов в будущем», — пояснил экономист по Китаю в Capital Economics Зичунь Хуан.

В декабре 2024 года The Wall Street Journal предупреждала, что Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году. Так, эксперты указали на нехватку молодежи и рост доли пожилого населения в городе Фушунь.

Позднее Пекин расширил кампанию стимулирования рождаемости. Одиноких людей пытаются стимулировать вступать в брак, а семьи — рожать больше одного ребенка. Местные власти обзванивают замужних женщин и интересуются их планами на рождение ребенка. Некоторых женщин после этого приглашают для проверки здоровья в женские консультации, а семьям, уже имеющим одного или более детей, — спецпособия, чтобы те могли завести еще одного.

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