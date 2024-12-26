В Китае стартовала кампания по повышению рождаемости в стране

FT: Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости

Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости. Разными способами одиноких людей пытаются вступать в брак, а семьи — рожать больше одного ребенка. Стимулирующие мероприятия разворачиваются как на местном, так и на национальном уровне, написало издание Financial Times (FT).

Местные власти обзванивают замужних женщин и интересуются их планами на рождение ребенка. В статье указано, что некоторых женщин после этого приглашают для проверки здоровья в женские консультации. Семьям, уже имеющим одного или более детей, выдают спецпособие на рождение еще детей.

Помимо этого, университеты страны обязали ввести «курсы о браке и любви», ориентированные на одиноких студентов, уточнили журналисты.

В начале декабря издание The Wall Street Journal написало, что Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году. Так, эксперты указали на нехватку молодежи и рост доли пожилого населения в городе Фушунь.

До этого стало известно, что власти Китая запланировали выборочное обследование населения, чтобы выявить текущие демографические изменения в обществе. Так, правительство захотело изучить возраст, этническую принадлежность, уровень образования, внутригосударственный миграционный статус людей.