Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:25, 26 декабря 2024Мир

В Китае стартовала кампания по повышению рождаемости в стране

FT: Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Matveev / Global Look Press

Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости. Разными способами одиноких людей пытаются вступать в брак, а семьи — рожать больше одного ребенка. Стимулирующие мероприятия разворачиваются как на местном, так и на национальном уровне, написало издание Financial Times (FT).

Местные власти обзванивают замужних женщин и интересуются их планами на рождение ребенка. В статье указано, что некоторых женщин после этого приглашают для проверки здоровья в женские консультации. Семьям, уже имеющим одного или более детей, выдают спецпособие на рождение еще детей.

Помимо этого, университеты страны обязали ввести «курсы о браке и любви», ориентированные на одиноких студентов, уточнили журналисты.

В начале декабря издание The Wall Street Journal написало, что Китай может столкнуться с демографическим кризисом к 2035 году. Так, эксперты указали на нехватку молодежи и рост доли пожилого населения в городе Фушунь.

До этого стало известно, что власти Китая запланировали выборочное обследование населения, чтобы выявить текущие демографические изменения в обществе. Так, правительство захотело изучить возраст, этническую принадлежность, уровень образования, внутригосударственный миграционный статус людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Сторонники Асада оказали сопротивление новым властям Сирии

      У замминистра здравоохранения Бурятии прошли обыски

      В США исключили войну за Тайвань по одной причине

      Прыжки и 21 секс в месяц попали в список главных мифов о мужском здоровье 2024 года

      Российские войска продвинулись в ДНР

      Названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев

      Президент Шри-Ланки заявил о желании вступить в БРИКС

      В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

      Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше