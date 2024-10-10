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07:45, 10 октября 2024Мир

Власти Китая проведут обследование населения

В Китае проведут обследование населения на предмет демографических изменений

Фото: Florence Lo / Reuters

Власти Китая запланировали выборочное обследование населения, чтобы выявить текущие демографические изменения в обществе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что исследование пройдет с 10 октября по 30 ноября.

Правительство намерено изучить возраст, этническую принадлежность, уровень образования, внутригосударственный миграционный статус, место проживания, семейное положение, занятость, наличие детей и иные показатели.

Отмечается, что в последние годы в КНР сформировался тренд на старение население и снижение рождаемости. Согласно официальному прогнозу, доля граждан в возрасте более 60 лет в Китае к 2035 году превысит 30 процентов.

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), исполняющее роль парламента КНР, одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов.

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      Юлия Мискевич
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