Власти Китая проведут обследование населения

В Китае проведут обследование населения на предмет демографических изменений

Власти Китая запланировали выборочное обследование населения, чтобы выявить текущие демографические изменения в обществе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что исследование пройдет с 10 октября по 30 ноября.

Правительство намерено изучить возраст, этническую принадлежность, уровень образования, внутригосударственный миграционный статус, место проживания, семейное положение, занятость, наличие детей и иные показатели.

Отмечается, что в последние годы в КНР сформировался тренд на старение население и снижение рождаемости. Согласно официальному прогнозу, доля граждан в возрасте более 60 лет в Китае к 2035 году превысит 30 процентов.

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), исполняющее роль парламента КНР, одобрило повышение пенсионного возраста, которое станет первым с 1950-х годов.