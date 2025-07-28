В Кремле оценили возможность беседы Путина и Эрдогана

Песков: У Путина нет планов беседы с Эрдоганом, но это можно быстро организовать

У президента России Владимира Путина нет в планах беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, но это можно быстро организовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока в графике нет разговора с президентом Эрдоганом. Но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считаные часы», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Эрдоган заявил, что обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом их возможную встречу в Стамбуле. Он добавил, что Анкара будет стремиться к тому, чтобы переговоры между российским и американским лидерами состоялись.

18 июля Путин провел телефонный разговор с турецким президентом, обсудив в том числе конфликт на Украине.