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18:07, 28 июля 2025Россия

В метро Москвы остановили снимавшего девушку под юбкой пассажира

Москвичи остановили снимавшего девушку под юбкой на эскалаторе в метро пассажира
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Москвичи остановили пассажира, снимавшего девушку под юбкой на эскалаторе в метро. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным издания, все произошло 25 июля. Девушка делала переход со станции метро «Чеховская» на «Тверскую». Когда она поднималась на эскалаторе, заметила, что мужчины остановили незнакомца и потребовали у него удалить видео, которое он снимал.

Девушка поняла в тот момент, что извращенные действия были совершены над ней. Жительница столицы растерялась и испугалась.

Отойдя от шока, горожанка решила обратиться в полицию.

До этого жительница Москвы заявила, что мужчина домогался ее 17-летней дочери в районе Лубянки в центре города.

В конце июня стало известно, что домогательствам подверглись несколько девушек на Китай-городе, Покровке и Чистых Прудах. Позже выяснилось, что их обидчики были участниками тренинга блогера, позиционирующего себя как «гуру пикапа».

ЖЗЛ
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