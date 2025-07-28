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22:39, 28 июля 2025Мир

В МИД Венгрии назвали «очень плохими» отношения с Украиной

Сийрято: Отношения Венгрии и Украины сейчас «очень плохие»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «очень плохими» отношения с Украиной. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

«Сейчас у нас очень плохие двусторонние отношения с Украиной, которые не имеют никакого отношения к продолжающейся войне», — отметил министр.

Он уточнил, что разлад между Будапештом и Киевом произошел около десяти лет назад из-за нарушения украинской стороной прав национальных меньшинств. При этом Сийярто выразил надежду, что «однажды на Украине будет администрация, которая будет уважать меньшинства и вернет им права».

Ранее Венгрия отказалась поставлять оружие Украине. Сийярто подчеркнул, что страна с самого начала украинского конфликта выступала за мир и не намерена менять свою позицию по вопросу военной помощи Киеву.

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