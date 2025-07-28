В Москве решили убрать скандальный памятник

В Москве начали демонтировать памятник «Большая Глина №4»

Скульптуру «Большая Глина №4» начали разбирать на Болотной набережной. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал.

На кадрах — демонтаж 13-метровой скульптуры Урса Фишера.

Скульптуру собираются заменить на новую. Ее название и автор будут раскрыты позже. Смена объекта осуществляется в рамках запланированной ротации произведений искусства в городской среде и дальнейшего развития территории, прилегающей к Дому культуры, объяснили в «ГЭС-2». Появившаяся в 2021 году «Большая Глина №4» вызвала неоднозначную реакцию у москвичей.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал возвести еще больше памятников в регионе вождю СССР Иосифу Сталину.