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15:03, 11 июля 2025Россия

Российский губернатор пообещал возвести еще больше памятников Сталину

Вологодский губернатор Филимонов пообещал возвести больше памятников Сталину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал возвести еще больше памятников в регионе вождю СССР Иосифу Сталину. Об этом он заявил в Telegram-канале.

9 июля стало известно, что арбитражный суд в российском регионе признал ничтожным контракт на изготовление и установку памятника Сталину. Речь идет о бюсте, размещенном в декабре 2024 года на территории дома-музея «Вологодская ссылка».

Общественники и местные жители выступили против установки монумента. Тем не менее, по решению властей, памятник был открыт. Суд постановил вернуть монумент предпринимателю, а тот, в свою очередь, вернет в бюджет 10,5 миллиона рублей.

В ответ на это Филимонов объявил, что памятник Сталину останется на месте. «Просьба всех этих мастеров "стендап-камеди", интерпретаций и небылиц успокоиться. Все вам уже рассказал. Монумент стоит и будет стоять. Более того, возведем еще», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Филимонов похвалил жителей за установку третьего в Вологодской области памятника Сталину.

ЖЗЛ
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