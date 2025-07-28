В России объяснили невозможность полной замены айтишников на ИИ

Эксперт Крушинский: Угроза замены айтишников на ИИ сильно преувеличена

В ближайшем будущем профессия IT-специалиста не исчезнет, а на рынке будут востребованы специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом (ИИ). Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

«Думаю, что угроза замены айтишников на искусственный интеллект сильно преувеличена. За последние столетия не раз возникали опасения, что технические и технологические новации похоронят прежний уклад», — напомнил представитель BSS. Какие-то профессии на фоне развития технологий действительно трансформировались, но продолжают существовать в измененном виде, добавил он.

Рынок пока не имеет самостоятельного, сильного ИИ, отметил Крушинский. В ближайшее время такой продукт, вероятно, не появится, и компаниям будут требоваться кадры, умеющие использовать возможности искусственного интеллекта, считает он.

Айтишники в будущем будут все больше переходить от исполнителей к контролерам, спрогнозировал эксперт. Искусственному интеллекту, вероятно, отдадут рутинные операции по написанию кода, а ставить задачи, контролировать их выполнение, корректировать и принимать работу будет человек. За ним же останутся задачи, требующие нелинейного и творческого мышления.

Почему IT-специалисты в США на фоне стремительного развития искусственного интеллекта отправляют своих детей осваивать рабочие профессии и что думают об этом эксперты — в материале «Ленты.ру».

