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06:24, 28 июля 2025Россия

В России приготовились к дальнейшему сокращению продолжительности рабочего дня

«Опора России»: Продолжительность рабочего дня упадет на 12 минут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дмитрий Пищальников, вице-президент «Опоры России», спрогнозировал для «Газеты.ру», что во второй половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня россиян может сократиться до 7 часов 20-25 минут, что на 7-12 минут меньше текущего времени.

Пищальников отметил, что сокращение рабочего дня связано с замедлением экономики, снижением спроса и производства. Компании сталкиваются с уменьшением продаж, недозагрузкой мощностей и дефицитом кадров, несмотря на снижение потребности в трудовых ресурсах.

Как считает эксперт, нужны меры для повышения производительности, переподготовки кадров, налоговых льгот и упрощения регуляций. Также важны снижение ставки ЦБ, субсидии и инфраструктурные проекты для стимулирования инвестиций.

Ранее стало известно, что в России только десятая часть жителей готова отказаться от отпуска в любой ситуации, если это будет продиктовано необходимостью вернуться на рабочее место.

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