В российском регионе молодой педофил надругался над 14-летней школьницей

На Кубани ищут 19-летнего педофила, надругавшегося над 14-летней школьницей

На Кубани полиция разыскивает 19-летнего педофила, надругавшегося над 14-летней школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По данным канала, ЧП произошло в станице Ереминской Лабинского района. Там злоумышленник, уроженец Курганинского района, изнасиловал на улице девочку. По приметам — это молодой человек плотного телосложения, ростом около 170 сантиметров с темными волосами. Он был одет в черные шорты, синюю футболку, а с собой у него был черный рюкзак. Кроме того, при себе у него были документы — паспорт и военный билет, 500 рублей и iPhone.

По данным правоохранителей, он может скрываться в Курганинске или в любом районе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что под Красноярском задержали педофила на мотоцикле, надругавшегося над девочкой.