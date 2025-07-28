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17:11, 28 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе молодой педофил надругался над 14-летней школьницей

На Кубани ищут 19-летнего педофила, надругавшегося над 14-летней школьницей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На Кубани полиция разыскивает 19-летнего педофила, надругавшегося над 14-летней школьницей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По данным канала, ЧП произошло в станице Ереминской Лабинского района. Там злоумышленник, уроженец Курганинского района, изнасиловал на улице девочку. По приметам — это молодой человек плотного телосложения, ростом около 170 сантиметров с темными волосами. Он был одет в черные шорты, синюю футболку, а с собой у него был черный рюкзак. Кроме того, при себе у него были документы — паспорт и военный билет, 500 рублей и iPhone.

По данным правоохранителей, он может скрываться в Курганинске или в любом районе Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что под Красноярском задержали педофила на мотоцикле, надругавшегося над девочкой.

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