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12:31, 28 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе неизвестный пытался задушить ребенка на детской площадке

В Петербурге мужчина пытался задушить школьника на детской площадке, он задержан
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина пытался задушить 10-летнего мальчика, а потом скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

О случившемся в полицию сообщила мать ребенка. Инцидент произошел днем 27 июля на детской площадке около дома 8 по Товарищескому проспекту. Неизвестный затеял ссору со школьником, во время которой подошел к нему со спины и начал душить, а потом сбежал.

Правоохранители смогли установить личность нападавшего и задержать мужчину. Им оказался 49-летний местный житель. Во время задержания петербуржец был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мама с пострадавшим мальчиком обратились в больницу, где у ребенка были диагностированы ушибы в области шеи и ссадина на лице.

Ранее сообщалось, что в летнем лагере в селе Тоболово Тюменской области десятилетнюю школьницу пытались задушить.

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