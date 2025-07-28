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21:19, 27 июля 2025Россия

В российском регионе один человек пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

Гладков: В Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадал мужчина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадал один человек. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам чиновника, ВСУ ударили по автомобилю в селе Ясные Зори. Ранения получил мужчина. «Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчине оказывают всю необходимую помощь. По словам Гладкова, транспортное средство получило повреждения.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области.

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