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15:50, 28 июля 2025Россия

В РПЦ назвали 1654 год началом первой СВО

Митрополит Тихон назвал присоединение Украины в 1654 году началом первой СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

События 1654 года, связанные с присоединением Украины к России, являются началом первой специальной военной операции (СВО). Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), чьи слова приводит РИА Новости.

Такое мнение он выразил после окончания мероприятий, посвященных Дню крещения Руси.

«После 1654 года — воссоединения Украины с Россией — была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России», — сказал священнослужитель.

В 2023 году зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что вопрос о присоединении Украины к России должен решаться на референдуме, этот выбор нужно сделать украинскому народу по примеру жителей Крыма и других новых российских регионов.

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