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06:43, 28 июля 2025Россия

В Совфеде сравнили главу Еврокомиссии с прогулявшей урок школьницей

Сенатор Косачев сравнил главу Еврокомиссии с прогулявшей урок школьницей
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен на переговорах с президентом США Дональдом Трампа «сидела перед ним как прогулявшая урок школьница», заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Не хватало только заискивающего: "папочка"», — отметил он. По словам сенатора, торговые переговоры завершились полностью на условиях американского президента. «Политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику», — подчеркнул Косачев.

Ранее Евросоюз и США договорились о торговой сделке. По словам Трампа, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

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