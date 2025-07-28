В Совфеде сравнили главу Еврокомиссии с прогулявшей урок школьницей

Сенатор Косачев сравнил главу Еврокомиссии с прогулявшей урок школьницей

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен на переговорах с президентом США Дональдом Трампа «сидела перед ним как прогулявшая урок школьница», заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Не хватало только заискивающего: "папочка"», — отметил он. По словам сенатора, торговые переговоры завершились полностью на условиях американского президента. «Политика в действиях Еврокомиссии полностью подменила экономику», — подчеркнул Косачев.

Ранее Евросоюз и США договорились о торговой сделке. По словам Трампа, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.