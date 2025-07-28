Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 28 июля 2025Мир

В США объяснили нежелание Трампа увольнять чиновников из-за дела Эпштейна

WP: Трамп не хочет увольнять никого из своей администрации на фоне дела Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет увольнять никого из своей администрации на фоне скандала с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, поскольку кадровые перестановки могут прилечь еще больше внимания. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — рассказал близкий к Трампу человек на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован активным освещением дела Эпштейна в СМИ, а также тем, что сотрудники его администрации не способны пресечь распространение теорий заговора.

Трамп также называл скандал вокруг дела Эпштейна мистификацией Демократической партии. Он возмутился вниманием общественности к этой теме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    На Западе рассказали о разбившемся вдребезги героическом образе Зеленского

    Стало известно об активном наступлении ВС России на покровском направлении

    Трамп вооружился бронированным гольф-каром

    59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте

    Полчище саранчи окружило автомобиль россиянина на федеральной трассе и попало на видео

    Сбой в работе российского авиаперевозчика заинтересовал прокуратуру

    Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать россиян на ЧМ в Сингапуре

    Германия захотела получить ракеты для нанесения ударов по Москве

    Стало известно о жертвах ливней в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости