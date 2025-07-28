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19:56, 28 июля 2025Моя страна

В Татарстане спасли перенесшую два инфаркта роженицу и ее дочь

В Набережных Челнах врачи спасли перенесшую два инфаркта роженицу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Татарстане врачи спасли жизнь 30-летней беременной женщины, перенесшей два обширных инфаркта миокарда. Об этом сообщает пресс-служба БСМП Набережных Челнов.

Пациентка Екатерина поступила в больницу на 32-й неделе беременности в критическом состоянии — у нее диагностировали острое расслоение коронарной артерии, жизненно важного сосуда, питающего сердце. Врачи немедленно подключили ее к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который временно взял на себя функции сердца и легких, давая медикам возможность бороться за жизнь сразу двух пациентов — матери и ребенка.

«Мы с самого начала боролись за двоих», — признаются врачи, отмечая, что шансы на выживание при поступлении были практически нулевыми. В течение пяти дней лучшие специалисты России искали решение этого уникального клинического случая, не имевшего аналогов в медицинской практике. Ситуация осложнялась тем, что беременность женщины ограничивала применение многих стандартных методов лечения. Когда состояние роженицы стало стремительно ухудшаться, врачи приняли беспрецедентное решение — провести экстренное кесарево сечение, не отключая аппарат ЭКМО. Операция завершилась успешно — родилась девочка Зоя весом 1702 грамма, которую сразу передали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Однако борьба за жизнь матери продолжалась. После стабилизации состояния новорожденной Екатерину на спецборте ИЛ-76 МЧС России доставили в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Здесь ей успешно провели пересадку донорского сердца.

Сейчас состояние обеих пациенток стабильное. Молодая мама постепенно восстанавливается после сложнейшей операции, а ее дочь Зоя находится под постоянным наблюдением неонатологов.

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