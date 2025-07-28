Во Франции назвали сделку Евросоюза с США позором

Французские социалисты назвали сделку Евросоюза с США позором и вассализацией

Лидеры французских социалистов охарактеризовали торговое соглашение ЕС с США как позор и путь к подчинению для стран-членов Евросоюза. Такое мнение выразил генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве, передает РИА Новости.

«Для Европы это соглашение о вассализации. Следует ли довольствоваться тем, что мы получили "всего лишь" 15-процентные таможенные пошлины?» — задался вопросом Жуве.

Оливье Фор, руководитель и первый секретарь Социалистической партии, назвал соглашение «позором», подчеркнув, что европейцы смирились с условиями США и предпочли ориентироваться на свои национальные интересы, а не действовать как единый блок.

Ранее Евросоюз и США договорились о торговой сделке. По словам американского лидера Дональда Трампа, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.