Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:25, 28 июля 2025Мир

Во Франции назвали сделку Евросоюза с США позором

Французские социалисты назвали сделку Евросоюза с США позором и вассализацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидеры французских социалистов охарактеризовали торговое соглашение ЕС с США как позор и путь к подчинению для стран-членов Евросоюза. Такое мнение выразил генеральный секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве, передает РИА Новости.

«Для Европы это соглашение о вассализации. Следует ли довольствоваться тем, что мы получили "всего лишь" 15-процентные таможенные пошлины?» — задался вопросом Жуве.

Оливье Фор, руководитель и первый секретарь Социалистической партии, назвал соглашение «позором», подчеркнув, что европейцы смирились с условиями США и предпочли ориентироваться на свои национальные интересы, а не действовать как единый блок.

Ранее Евросоюз и США договорились о торговой сделке. По словам американского лидера Дональда Трампа, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

    Россиян предупредили о «глубоко верующих» мошенниках

    Некоторым россиянам с 1 октября повысят зарплату

    Парень попытался произвести впечатление на девушку и попал в неотложку

    Симоньян предложила в качестве мести превратить здание посольства Франции в музей

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении Украины Зеленским

    Во Франции назвали сделку Евросоюза с США позором

    Российский боец рассказал о бегстве солдат ВСУ с позиций в Новоэкономическом

    Во Франции сравнили с монстром российский подводный атомный крейсер

    Обнаружен ключ к борьбе с самой опасной формой рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости