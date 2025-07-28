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22:49, 28 июля 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли подробности прорыва ВС России к Северску

RusVesna: ВС России предприняли попытки прорваться в направлении Северска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы (ВС) России при поддержке бронетехники предприняли ряд попыток прорваться на глубину южнее Серебрянки и в направлении города Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности наступления раскрыл Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что под Серебрянкой начались тяжелые бои. «Восточнее Северска участок севернее пруда перешел в серую зону», — цитируют военкоры украинских военных аналитиков.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска после взятия населенного пункта Бельгийка находятся в 2 километрах от Красноармейска. По словам журналиста, бойцы Вооруженных сил России продолжают брать город в клещи, чтобы перерезать идущие к нему пути снабжения. Он отметил, что для этого им осталось обойти Красноармейск с Запада.

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