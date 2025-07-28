Военкоры сообщили о мощном комбинированном ударе по аэродрому тактической авиации ВСУ

ВС РФ нанесли комбинированный удар по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Российские военные нанесли мощный комбинированный удар по аэродрому тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщили военкоры канала «Военный обозреватель».

«Мощный удар нанесен по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где базируется украинская тактическая авиация», — отмечается в публикации. Уточняется, что атака велась крылатыми ракетами Х-101 и более чем десятью беспилотниками «Герань-2», было задействовано сразу несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Канал «Военная хроника» пояснил, что сначала был нанесен удар дронов, чтобы вскрыть и рассеять противовоздушную оборону (ПВО), а затем был запуск высокоточных ракет.

В публикации со ссылкой на ряд украинских источников говорится, что удар пришелся в момент разгрузки западного вооружения. По одной из версий, в это время перебрасывался один из зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что в ночь на 28 июля в небо были подняты шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, в небе над Украиной зафиксированы десятки российских дронов.

