ВС РФ атаковали цели в районе аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетные удары по целям в районе аэродрома Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что аэродром был атакован тремя гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». Местные каналы сообщили о взрывах.

Ранее Минобороны России отчиталось об ударе по аэродромам на Украине. Помимо них, поражение было нанесено местам сборки и хранения дронов, складам с боеприпасами, станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также двум пусковым установкам ЗРК IRIS-T, произведенным в Германии.

До этого российские войска также атаковали Сароконстантинов. Было также зафиксировано три взрыва после атак «Кинжалов».