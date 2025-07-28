В Санкт-Петербурге россиянин попался из-за куртки полицейского и кроксов

Выдавший себя за полицейского россиянин попался из-за нелепой обуви. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой.

Житель Санкт-Петербурга Кирилл Воронков вечером 29 июня вышел регулировать дорожное движение на площади Свободы в Сестрорецке. Он был одет в куртку черного цвета с элементами из светоотражающих материалов с нашивкой на обратной стороне надписи «ДПС». На нем также были погоны специального звания «майора», шевроны с ведомственными знаками различия, шорты и кроксы.

В связи с этим мировой судья участка № 111 в Санкт-Петербурге привлекла мужчину к ответственности за ношение формы сотрудника правоохранительных органов. При этом на заседание сам Воронков не пришел. В итоге судья оштрафовала его на тысячу рублей и постановила конфисковать у него форму.

В январе сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина украл роскошные кольца под предлогом выбора подарка для дочери.