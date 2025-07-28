Юному туристу приставили к голове пистолет и ограбили в тихой рыбацкой деревне

ABC News: 18-летний немецкий турист был ограблен под дулом пистолета в Австралии

Юному туристу из Германии приставили дуло пистолета к голове и ограбили в Австралии. Об этом сообщает The ABC News.

По данным источника, инцидент произошел в субботу, 26 июля, в тихой рыбацкой деревне с населением полторы тысячи человек на севере штата Квинсленд. 18-летний немецкий турист остановил автомобиль на стоянке для отдыха на шоссе Брюса в Кардуэлле. В это время к нему подошли трое незнакомцев и приставили к его голове пистолет.

Преступники украли все ценное у путешественника и забрали его машину, которую полицейские вскоре обнаружили недалеко от города Таунсвилл с пассажирами внутри. Ими оказались 26-летний мужчина, 27-летняя женщина и 17-летний юноша, троим подозреваемым предъявили обвинения в вооруженном ограблении.

«Очень обидно, что кто-то пришел в наше тихое поселение и совершил такой ужасный поступок. Это позор, когда такое делают с кем-то, не говоря уже о туристе, который покинет наше прекрасное сообщество с ужасными воспоминаниями. У меня просто нет слов», — высказалась мэр Кассовари-Кост Тереза Миллвуд.

Ранее сообщалось, что пропавшая в Западной Австралии немецкая туристка 12 дней выживала в пустыне без еды. Женщина отправилась в путешествие на фургоне в одиночку и оказалась вдали от цивилизации из-за аварии.