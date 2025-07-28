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01:34, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Зеленскому предсказали конец политической жизни из-за недовольства народа

dikGAZETE: Украинцы объединятся против Зеленского и начнут протесты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому конец политической жизни из-за недовольства народа.

По его мнению, люди объединятся против главы государства и начнут протесты, поскольку они не хотят, чтобы ими «управляла кукла», подчиняющаяся западным странам.

«В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима», — допустил журналист.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить встречу президента России Владимира Путина и Зеленского. Эта встреча должна помочь преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.

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