dikGAZETE: Украинцы объединятся против Зеленского и начнут протесты

Обозреватель турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба предсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому конец политической жизни из-за недовольства народа.

По его мнению, люди объединятся против главы государства и начнут протесты, поскольку они не хотят, чтобы ими «управляла кукла», подчиняющаяся западным странам.

«В стране вновь возникнут прозападные политические блоки, но уже выступающие против киевского режима», — допустил журналист.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить встречу президента России Владимира Путина и Зеленского. Эта встреча должна помочь преодолеть ряд тупиковых моментов в переговорах между делегациями.

