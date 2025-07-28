Женщинам объяснили причины боли во время анального секса

Сексолог Жоана де Араужо объяснила женщинам, почему возникает боль во время анального секса. Ее слова приводит издание GZH.

«Это происходит, поскольку либо женщина не доверяет своему партнеру, либо не получила достаточной прелюдии, либо плохо возбуждена, либо занимается анальным сексом только для того, чтобы доставить удовольствие партнеру», — заявила Араужо.

Среди других причин боли она также назвала различные мысли во время полового акта, которые не дают женщине расслабиться и насладиться процессом. Кроме того, по словам специалистки, анальный секс до сих пор является табуированным, поэтому зачастую женщины соглашаются на эту сексуальную практику, заранее считая, что им не понравится, что тоже негативно сказывается на психике.

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