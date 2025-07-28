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12:18, 28 июля 2025Экономика

Жители многоэтажек признались в страхах во время отпусков

Россияне рассказали о страхах потопа и пожара во время отпуска
Мария Черкасова

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители многоэтажек в России признались, что во время отпуска больше всего боятся пожаров и потопов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на АО «Оператор информационной системы», официального оператора ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги Дом».

Так, 66 россиян рассказали, что больше всего боятся затопления во время отъезда, а 40 процентов — пожара. Для защиты квартиры 86 процентов россиян закрывают все окна и двери, 84 процента перекрывают воду, 70 процентов проверяют газ и электроприборы.

Почти половина опрошенных (45 процентов) договариваются с друзьями или родственниками о проживании или регулярной проверке квартиры. А почти каждый седьмой (15 процентов) усилил безопасность квартиры с помощью сигнализации или видеокамер. Управляющую организацию (УК) о своем отъезде предупреждают всего три процента респондентов.

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Что касается безопасности мест общего пользования, большинство владельцев жилья (77 процентов) здесь доверяют видеокамерам. Датчики или сигнализацию считают полезными 59 процентов. Всего 42 процента доверяют бдительности соседей и считают активный домовой чат важной составляющей общедомовой безопасности. Пользу в наличии консьержа видят 25 процента опрошенных.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в июне–июле 2025 года. В нем приняли участие 1208 респондентов, владеющих жилой недвижимостью в многоквартирных домах.

Ранее риелтор поторопила россиян с покупкой жилья. По словам специалиста Екатерины Никитиной, при потребности в улучшении условий жилье надо покупать сейчас, поскольку в ближайшей перспективе квартиры в столице не подешевеют.

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