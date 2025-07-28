Жители многоэтажек признались в страхах во время отпусков

Россияне рассказали о страхах потопа и пожара во время отпуска

Жители многоэтажек в России признались, что во время отпуска больше всего боятся пожаров и потопов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на АО «Оператор информационной системы», официального оператора ГИС ЖКХ и приложение «Госуслуги Дом».

Так, 66 россиян рассказали, что больше всего боятся затопления во время отъезда, а 40 процентов — пожара. Для защиты квартиры 86 процентов россиян закрывают все окна и двери, 84 процента перекрывают воду, 70 процентов проверяют газ и электроприборы.

Почти половина опрошенных (45 процентов) договариваются с друзьями или родственниками о проживании или регулярной проверке квартиры. А почти каждый седьмой (15 процентов) усилил безопасность квартиры с помощью сигнализации или видеокамер. Управляющую организацию (УК) о своем отъезде предупреждают всего три процента респондентов.

Что касается безопасности мест общего пользования, большинство владельцев жилья (77 процентов) здесь доверяют видеокамерам. Датчики или сигнализацию считают полезными 59 процентов. Всего 42 процента доверяют бдительности соседей и считают активный домовой чат важной составляющей общедомовой безопасности. Пользу в наличии консьержа видят 25 процента опрошенных.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в июне–июле 2025 года. В нем приняли участие 1208 респондентов, владеющих жилой недвижимостью в многоквартирных домах.

Ранее риелтор поторопила россиян с покупкой жилья. По словам специалиста Екатерины Никитиной, при потребности в улучшении условий жилье надо покупать сейчас, поскольку в ближайшей перспективе квартиры в столице не подешевеют.