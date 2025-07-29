Армия России применила «стрелы смерти» в зоне СВО

Армия России применила новые боевые элементы «Мотив» в зоне СВО

Армия России в зоне специальной военной операции (СВО) применила новые боевые элементы индивидуального наведения «Мотив», известные как «стрелы смерти». Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист обратил внимание на видео из-под Авдеевки, на котором российские бойцы применяют против украинской бронетехники боевые элементы «Мотив». «На видео огненные стрелы с огромной мощью ударяют по боевой технике, полностью уничтожая ее», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что боевые элементы оснащены инфракрасными датчиками, позволяющими им наводиться на цели с тепловой сигнатурой, и пробивать броню толщиной более десяти сантиметров.

Новые боевые элементы применяются в составе кассетных боеприпасов реактивных систем залпового огня и авиабомб.

В июне в Telegram госкорпорация «Ростех» заметила, что российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С» показывает высокую эффективность при прорыве противовоздушной обороны Украины.