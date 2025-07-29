Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:01, 29 июля 2025Путешествия

Авиакомпания оставила сотни россиян без багажа после отпуска и получила поддержку в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз оставила сотни россиян без багажа после отпуска в Турции и получила поддержку в сети. О случившемся рассказала одна из пассажирок на своей странице @anyache в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, на рейсе СтамбулКазань не оказалось ни одного чемодана. Путешественники подали жалобы, но узнали, что перед ними в очереди 800 недоставленных единиц багажа. В авиакомпании объяснили, что им нужно больше места для дополнительного топлива, из-за чего не всегда получается загрузить чемоданы в самолет.

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали перевозчика, а другие встали на его защиту. «Больше топлива — это ваша же безопасность. Значит, это на случай, если нужно будет лететь на запасной аэродром», «Интересно, на кого бы все ругались и как сильно, если бы топлива улететь на соседний аэродром не хватило бы», «Все сделано для вашей же безопасности. Придется перетерпеть», — писали юзеры.

Аналогичные ситуации с Turkish Airlines систематически повторяются в последние месяцы. Ранее сообщалось, что в начале июля авиакомпания оставила более сотни российских туристов без багажа после отдыха в Турции. Аэропорту Внуково пришлось увеличить количество сотрудников, чтобы успеть обработать 167 заявлений на розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банки стали лишать россиян доступа к деньгам. За что?

    «Радиостанция Судного дня» передала три загадочных сообщения подряд

    Популярные в 90-х шлепанцы вернулись в моду

    Замдиректора российской школы занижала оценки сыну участника СВО с одной целью

    Украина обсудила с Германией свою обороноспособность

    Момент уничтожения БПЛА в Минске попал на видео

    Сальдо рассказал о бегстве десанта ВСУ

    В Киеве признали депортированными выселенных из Польши украинцев

    Старшего брата культовых рокеров обвинили в изнасилованиях

    Рогов рассказал о продвижении Российской армии в Степногорске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости