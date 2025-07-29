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11:45, 29 июля 2025Силовые структуры

Бизнесмен попался на афере с организацией форума в российском регионе

В Ингушетии бизнесмен украл 3 миллиона рублей на проведении форума
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Ингушетия»

В Республике Ингушетия в отношении 51-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемый заключил государственный контракт с региональным министерством экономического развития о проведении экономического форума «Деловая Ингушетия — 2022» на сумму три миллиона рублей. Хотя деньги поступили на счет афериста, по факту форум проводила другая организация.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что херсонский фермер-аферист сел за посадку несуществующего картофеля.

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