Боевик ВСУ попытался обмануть российских бойцов и был разоблачен

РИА Новости: Взятый в плен боевик ВСУ попытался выдать себя за мобилизованного

Российские бойцы взяли в плен боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Малиевка в Днепропетровской области, который попытался выдать себя за мобилизованного сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), однако был разоблачен. Об этом РИА Новости сообщил гвардии старший матрос 336-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск «Восток», с позывным Историк.

«Нам он, конечно же, сказал, что он тут два дня, его взяли ТЦКшники. Но при быстром осмотре на татуировки, на документы, которые были при нем, было понятно, что человек воюет с 22 года, человек идейный», — рассказал он.

По словам Историка, на подходе к населенному пункту украинскими войсками были оборудованы «лисьи норы». Российский боец также сообщил о небольших группах «смертников», которые не сдавались в плен. На их позициях было обнаружено «очень много» алкоголя. «Как будто нам завозят воду, а им алкоголь, чтобы люди не боялись», — прокомментировал находки Историк.

Ранее в Северодонецке военнослужащие ВСУ пытались выдать себя за бойцов Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Для этого они надели специальные повязки.