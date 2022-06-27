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В Северодонецке украинские военные пытались выдать себя за бойцов ЛНР

«Известия»: в Северодонецке бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных НМ ЛНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Северодонецке военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались выдать себя за бойцов Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Для этого они надели специальные повязки, передают «Известия».

Как рассказали корреспонденту издания военные ЛНР, им приходится даже менять внешний вид повязок, чтобы вычислять «переодевшихся».

Ранее очевидцы из Северодонецка заявили, что военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду и сжигали форму, пытаясь покинуть город. По словам одного из местных жителей, военные проникли в его квартиру, забрали одежду и документы его отца.

Кроме того, из города, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, бегут иностранные наемники.

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