Бывшая республика СССР договорилась о поставке Европе угля через российские порты

Минторговли: Казахстан договорился о поставке ЕС угля через российские порты

Казахстан договорился о поставке в страны Евросоюза (ЕС) угля через российские порты. Об этом со ссылкой на Министерство торговли и интеграции бывшей республики СССР сообщает ТАСС.

Власти страны провели переговоры с европейской стороной и добились исключения из-под запрета сделок с российскими портами для транзита казахстанского энергоресурса.

«В феврале 2025 года в рамках 16-го пакета санкций ЕС введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов. Это привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. К примеру, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу», — отмечает пресс-служба Минторговли.

Разрешение на поставки предоставили только для топлива исключительно из Казахстана. Право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры, порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировая добыча угля достигнет по итогам 2025 года рекордного уровня в 9,2 миллиарда тонн. Это обеспечит рост производства в Китае и Индии, однако торговля этим видом топлива сократится. Снижение добычи следует ожидать не раньше 2026 года.