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20:20, 29 июля 2025Моя страна

В России вновь с 1970-х появился человек с фотоаппаратом

Неожиданно появившийся с 1970-х человек с фотоаппаратом восхитил жителей Омска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Куликов Сергей / PhotoXPress.ru / Legion-Media

Во время ремонта фасада одного из домов в центре Омска неожиданно нашли советскую вывеску, которой более 50 лет. На ней изображен человек с фотоаппаратом, который вновь покорил местных жителей, пишет Telegram-канал, посвященный достопримечательностям города.

В посте уточняется, что вывеска была замечена на улице Герцена. В доме, где ее нашли, в 1970-х было областное фотоотделение «Зенит», и этот «человечек с фотоаппаратом» привлекал горожан на съемки. В основном именно здесь все делали фото на паспорт.

Местные жители вспомнили, что после обеда там всегда были длинные очереди за фото. По их данным, люди стояли на лестнице, очереди достигали почтовых ящиков.

В настоящее время в здании на улице Герцена уже нет фотоотделения. Там работает магазин белья, а само здание изначально было построено в 1940-х. В нем некогда жили члены обл­исполкома.

Ранее была найдена старинная мозаика на остановке в поселке недалеко от Светлогорска под Калининградом. На историческом панно под слоями краски волонтеры разглядели изображения пловцов, волн и песчаного берега.

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