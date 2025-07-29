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15:09, 29 июля 2025Путешествия

Почти 20 пассажирских поездов задержались в российском регионе из-за атаки беспилотников

РЖД: 18 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Почти 20 пассажирских поездов задерживаются после атаки беспилотников на российский регион. Об этом сообщает РЖД в официальном Telegram-канале.

По сообщению пресс-службы, на данный момент в Ростовской области задержались 18 поездов. Максимальное время опоздания увеличилось с пяти до семи часов.

Ранее сообщалось, о задержке 11 пассажирских составов из-за атаки БПЛА в ночь на 29 июля. Пассажирам, которые едут маршрутами дальнего следования и задержатся в пути более чем на четыре часа, предоставляется бесплатное питание.

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