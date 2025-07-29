Два автобуса с россиянами провалились в ямы и попали на видео

В Хабаровске сняли на видео, как два автобуса провались в ямы рядом с остановкой

В Хабаровске два автобуса с пассажирами провалились в ямы на дороге. Происшествие в российском городе сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Аэродромной рядом с остановкой общественного транспорта. В ямах на проезжей части застряли автобусы с номерами 104 и 124. Под землю провалились задние колеса транспорта. В салоне на тот момент были люди, никто из пассажиров не пострадал.

Сначала автобусы пытался вытащить микроавтобус, позже на помощь приехал грузовик. По словам жителей города, чиновники давно обещают отремонтировать улицу, но до сих пор не приступили к работам. Автобусы же, застрявшие в ямах, регулярно задерживаются по этой причине.

Ранее в Татарстане сняли на видео, как три машины ушли под землю во время ливня. Парковку, на которой стояли автомобили, размыло. О пострадавших информации нет. На кадрах видно, как один из автомобилей проваливается в уже образовавшуюся яму.