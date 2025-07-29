Двух человек зарезали у туристического района в Лондоне

Reuters: Двое мужчин получили смертельные ножевые ранения в центре Лондона

Недалеко от Тауэрского моста в центре Лондона двое мужчин получили ножевые ранения в туристическом районе, их не удалось спасти. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, стражам порядка поступили сообщения о нападениях на здание, расположенное на узкой дороге недалеко от моста в лондонском районе Саутуарк. В результате инцидента 58-летний мужчина скончался на месте, а 27-летний — в больнице. Третий пострадавший, мужчина около 30 лет, также остается в медучреждении.

Как добавили в полиции, был задержан еще один мужчина, которому также около 30 лет, сейчас также госпитализирован. Предполагается, что он может быть зачинщиком перепалки, которая закончилась ножовщиной.

Правоохранители начали расследование об убийстве. Подробности уточняются, но на данный момент полиция отвергает версию о терроризме.

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