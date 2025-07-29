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01:03, 29 июля 2025Мир

Двух человек зарезали у туристического района в Лондоне

Reuters: Двое мужчин получили смертельные ножевые ранения в центре Лондона
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Недалеко от Тауэрского моста в центре Лондона двое мужчин получили ножевые ранения в туристическом районе, их не удалось спасти. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, стражам порядка поступили сообщения о нападениях на здание, расположенное на узкой дороге недалеко от моста в лондонском районе Саутуарк. В результате инцидента 58-летний мужчина скончался на месте, а 27-летний — в больнице. Третий пострадавший, мужчина около 30 лет, также остается в медучреждении.

Как добавили в полиции, был задержан еще один мужчина, которому также около 30 лет, сейчас также госпитализирован. Предполагается, что он может быть зачинщиком перепалки, которая закончилась ножовщиной.

Правоохранители начали расследование об убийстве. Подробности уточняются, но на данный момент полиция отвергает версию о терроризме.

Ранее сообщалось, что девятиклассница заступилась за отца и убила его друга. 56-летний мужчина пригласил к себе домой 30-летнего друга. В какой-то момент мужчины поссорились, а затем гость накинулся на оппонента, начал душить его. Дочка хозяина квартиры услышала звуки борьбы и вступилась за отца, вонзив нож в сердце его обидчика.

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