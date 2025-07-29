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03:21, 29 июля 2025Экономика

Европейская страна решила удвоить оборонный бюджет за четыре года

Bloomberg: Германия решила удвоить оборонный бюджет за четыре года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Германия решила к 2029 году удвоить годовой оборонный бюджет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Уточняется, что за четыре года европейская страна намерена увеличить оборонный бюджет до 162 миллиардов евро. Высокопоставленный чиновник в правительстве ФРГ отметил, что это значительно опережает цель альянса НАТО по увеличению военных расходов до 3,5 процента от ВВП к 2035 году. По данным агентства, в эту сумму входят девять миллиардов евро, которые Берлин выделяет на поддержку Киева.

Ранее экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен сообщала, что траты Германии превышают доходы страны, а проводимая в отношении Украины политика в виде помощи Киеву вооружением ведет страну к банкротству.

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