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19:11, 29 июля 2025Экономика

Течение реки Индигирки поставило под угрозу существование нескольких поселений

Изменение русла реки Индигирки грозит близлежащим населенным пунктам
Виктория Клабукова

Фото: Павел Просянов / «Фотобанк Лори»

Изменение русла реки Индигирки поставило под угрозу существование нескольких населенных пунктов в Якутии. Об этом в эфире телеканала «Якутия-24» заявил глава республики Айсен Николаев.

Как отмечает Николаев, река меняет течение постепенно, и прежде этот процесс не представлял никакого риска для близлежащих поселений. Однако в этом году изменение речного русла может вызвать подтопление в соседних селах, в частности Оймякона.

«И мы видим по Оймякону, например, что проблема просто назрела, и здесь какие-то меры, связанные, еще раз говорю, не с берегоукреплением, а именно с изменением русла, надо нам будет принимать в ближайшие годы», — рассказал глава региона.

В середине июля сообщалось о паводках в Оймяконе. После того как Индигирка вышла из берегов, в самой холодной точке страны затопило дороги, мосты, жилые дома и магазины. Всего от наводнения пострадали 73 домохозяйства. В зоне подтопления был введен режим чрезвычайной ситуации.

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