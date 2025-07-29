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17:02, 29 июля 2025Путешествия

Истребитель пролетел над головами туристов на пляже в Европе и попал на видео

The Sun: Истребитель EF-18 Hornet пролетел над головами туристов на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Испанский истребитель опасно сблизился с землей на побережье в Европе и попал на видео. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в воскресенье, 27 июля, на пляже Сан-Лоренцо (San Lorenzo beach) на острове Майорка, Испания. Боевой самолет EF-18 Hornet участвовал в 19-м Хихонском авиафестивале.

На опубликованных кадрах видно, как истребитель исполнял воздушные фигуры в воздухе, затем резко снизился и пролетел над головами испуганных туристов. Многие зрители не оценили этот маневр и назвали его рискованным в социальных сетях.

Ранее самолет Southwest Airlines едва не столкнулся с истребителем-бомбардировщиком Hawker Hunter в США. Инцидент произошел во время полета лайнера из Бербанка в Лас-Вегас.

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