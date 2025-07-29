Известный телеведущий едва не лишился руки из-за инцидента с яхтой

Британский ведущий Марк Хортон травмировал руку во время ремонта яхты

Известный британский телеведущий и археолог Марк Хортон едва не лишился руки во время ремонта яхты. Об этом сообщило «Би-би-си».

Отмечается, что инцидент произошел в апреле. Во время ремонта яхта опрокинулась, из-за чего ведущий пролетел несколько метров и упал в воду, травмировав в процессе руку.

Свидетели случившегося помогли Хортону выбраться на поверхность и вызвали скорую помощь. Очевидцы оказали ему первую помощь, наложив на руку шину. Уточняется, что из-за травмы у ведущего нарушился приток крови к руке и нервам.

В больнице Хортону сделали операцию. Он до сих пор проходит физиотерапевтические процедуры, рассказали журналисты. Сам же ведущий заметил, что ему очень повезло и он не получил более серьезных травм.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Джеймс Уэйл, у которого обнаружили финальную стадию рака почек, рассказал о трудностях с речью и дыханием. Кроме того, он пожаловался на быструю утомляемость.