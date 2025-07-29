Массовое ДТП в столице парализовало движение на МКАД

Дептранс Москвы: Из-за массовой аварии частично перекрыли МКАД

На внутренней стороне 104-го километра МКАД в Москве произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что из-за случившегося в районе ДТП растянулась пробка на два километра. Водителей призвали выбирать пути объезда проблемного участка.

В данный момент на месте инцидента работают сотрудники столичных оперативных служб. Обстоятельства аварии и данные о возможных пострадавших устанавливаются.

Накануне стало известно, что в Калининграде лобовое столкновение машин в Багратионовском районе унесло жизни двоих человек.