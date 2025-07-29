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10:46, 29 июля 2025Из жизни

Молния ударила в переходившую дорогу возле дома девушку

В Канаде 21-летнюю девушку ввели в медикаментозную кому после удара молнии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Канаде в девушку ударила молния во время сильной грозы. Об этом сообщает CBC.

21-летняя жительница города Эдмонтон переходила дорогу перед своим домом, когда рядом ударила молния. «Свет окутал все ее тело, а затем раздался оглушительный грохот», — рассказала соседка пострадавшей Лора Пеннер. Девушка потеряла сознание — у нее остановилось сердце. Кроме того, она получила ожоги плеча и торса. На место оперативно прибыли парамедики и оказали канадке первую помощь. Ее доставили в больницу в критическом состоянии и сразу ввели в медикаментозную кому.

Метеорологи отмечают, что в тот день в регионе зафиксировали 1229 ударов молний. «Если вы слышите гром — значит, находитесь в зоне поражения», — предупредила представитель Environment Canada Кристи Клименхага.

Хотя прямые попадания молнии редки, в Канаде ежегодно фиксируют два-три смертельных случая и около 180 травм, связанных с разрядами. В данном случае удар пришелся в дерево, рядом с которым стояла пострадавшая. Подруга девушки сообщила, что та идет на поправку и вскоре должна прийти в сознание.

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Ранее в штате Нью-Джерси, США, 14 человек стали жертвами удара молнии. Это произошло на территории клуба для любителей стрельбы из лука.

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